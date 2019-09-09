MasterChef eleme adayı kim oldu? Soruları merak konusu oldu. Mavi ve Kırmızı takım, teknede jüri üyelerinin verdiği menüyü en iyi şekilde çıkarmak için mücadele etti. Kaybeden takım ise daha sonra dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde dokunulmazlık oyunu teknede gerçekleşti. Rıfat'ın kaptanlık yaptığı Mavi takım ve Orhan'ın kaptanlık yağtığı Kırmızı takım kıyasıya yarıştı. TV8 çalışanları ise puanlama yaptı. Dokunulmazlığı kazanan takım ise 34 oyla Mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE ELEMEYE ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa geçti. Bir bütün tavuğu 3 farklı şekilde kesmek için yarıştılar. Bireysel dokunulmazlığı Mustafa kazandı. Mustafa 1. eleme adayı olarak Nalan'ın adını verdi.