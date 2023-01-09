MasterChef büyük final için artık geri sayım başladı. Geriye kalan üç yarışmacı; Kıvanç, Metin ve Ayaz arasında rekabet sürüyor. Dün akşam yayınlanan bölümde aralarından bir kişi MasterChef 2022'nin ilk finalisti oldu. Kalan iki şef adayı, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde yarışacak. İşte, gelişmeler ve tüm detaylar...