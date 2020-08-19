MasterChef’in ilk kaptanlık oyunu mücadelesi kıran kırana geçti. MasterChef 2020’de ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım dün akşam belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye 2020’nin ilk dokunulmazlık oyununu, ilk takım oyununu hangi takım kazandı? İşte 18 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de Kırmızı takım arasında yapılan oylama gergin bir havada geçti. Bazı yarışmacıları oylarını kullanırken performansa dayalı olarak verirken bazıları ise rakip gördüğü kişiyi eleme potasına sokmak için oy kullandı. Her yarışmacı, oylamaya kalan altı yarışmacı arasından iki kişinin ismini yazdı. Bu şekilde kullanılan oyların sonucunda en fazla ismi yazılan yarışmacı Sedat Tuncer oldu. Böylece MasterChef Sedat, haftanın ikinci eleme adayı oldu. İlk eleme adayı ise Celal Sarıgül olmuştu.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de sekizer yarışmacıdan oluşan Mavi takım ile Kırmızı takım, bu akşam bir takım oyunu oynandı. Bu oyunu kazanan takım, dokunulmazlık olacak ve yukarı çıkacak. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Kimin eleme adayı olacağı ise bu oyunda belli olacak. Dokunulmazlık oyunu için istenen yemekler şöyle;

Taze kabak çorbası

Baklava hamurunda börek mantarlı

Ilık manda kaymağı ile semizotu salatası

Dana Nuar ve Polenta

Şeftalili parfe

MasterChef ilk dokunulmazlık oyununda verilen süre bir saatti. Sürenin bitimi ile şefler, yemeklerin tadımını yaptı. Sonrasında ise hangi yemeği hangi takımın daha iyi yaptığını açıkladılar. Tadım sırasına göre yapılan açıklamada parfeyi daha iyi yapan Kırmızı takım oldu. Sonrasında şefler iki börek arasında en beğendiği tabak Mavi takımın oldu. Kabak çorbasını daha iyi yapan takım ise Mavi takım oldu. Ana yemek olan Dana nuar rosto ve palentada başarılı olan takım Kırmızı takım oldu. Böylece durum 2-2 oldu.

Son değerlendirilen yemek, salata idi. Ilık manda kaymaklı ile semizotu salatasını iyi yapan takım, dokunulmazlığı kazandı. Bu takım ise Mavi takım oldu. Mavi takım, MasterChef Türkiye 2020'de ilk dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde ilk kaptanlık oyunu oynandı. Şefler, yarışmacılardan kaptanlık oyunu için tulumba tatlısı yapmalarını istedi. İstenilen boyutta 25 tane tulumba tatlısı yapılacaktı. Verilen sürede bu tatlıyı yetiştiremeyen 7 yarışmacı değerlendirme dışında kaldı. Kalan 9 yarışmacı içinden finale kalan isimler Berk, Tanya, Serhat oldu. Bu üç isimden en başarılı tabağı çıkaran ise Tanya Kilitkayalı oldu.

MasterChef 2020’nin ilk kaptanlığını kazanan Tanya, Mavi takımın kaptanı oldu. Ve Kırmızı takımın kaptanı olarak Ayyüce Kamit’i seçti. Sonrasında ilk olarak seçime Tanya başladı ve iki takım yarışmacıları şu şekilde belirlendi;

MAVİ TAKIM: Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah ve kaptan Tanya

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal ve kaptan Ayyüce