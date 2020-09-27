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MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu? 26 Eylül MasterChef son bölümünde yaşananlar

MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu? Soruları izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için mücadele etti. Kaybeden takım ise eleme potasına gitti. Peki MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? İşte 26 Eylül MasterChef son bölümünde yaşananlar...

MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu? 26 Eylül MasterChef son bölümünde yaşananlar

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmanın severleri tarafından merak konusu oldu. Kırmızı ve Mavi takım bu akşam jüri üyeleri tarafından verilen Bamyadan en güzel lezzeti çıkarmak için mücadele ettiler. En güzel bamya lezzetini çıkaran yarışmacı ise dokunulmazlığı kazandı. İşte MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin 26 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Bamyadan en lezzetli tabağı çıkaran yarışmacı dokunulmazlığı elde etti. MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı Furkan kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşam elemeye Mavi takım gitti. Dokunulmazlığı kazanan Furkan, Barbaros'u eleme adayı olarak belirledi. Ardından yarışmacılar aralarında yaptığı oylama sonucunda diğer eleme adayı olarak Celal'i seçti. Böylelikle, Özgül, Esra, Eray, Ayyüce, Barbaros ve Celal eleme adayı oldu.

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