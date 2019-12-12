Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? 11 Aralık MasterChef dün akşam kim kazandı?

MasterChef Türkiye ikinci eleme adayı dün akşam belli oldu. 11 Aralık MasterChef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için zorlu mücadele verdi ve ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef dün akşam kim kazandı? 11 Aralık MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef 66. yeni bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye

MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? sorusu yarışmanın son bölümünde merak konusu oldu. MasterChef'te finale kısa bir zaman kala yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden takımdan Batuhan, Cemre ve Ekin eleme potasına girdi ve ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef 66. bölüm fragmanı...

MASTERCHEF 66. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Jüri üyeleri, yarışmacılardan tavuk sarma, dana sarma ve kuzu sarma yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran Mavi takım oldu ve eleme potasına girmemeyi başardı.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım yeniden tezgah başına geçti. Jüri üyeleri Batuhan, Cemre ve Ekin'den dana etiyle yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran Ekin olurken, Batuhan'ın tabağının başarısız olduğu söylendi. Rıfat ve Batuhan elemeye kalan yarışmacılar oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIMLARI

MasterChef Türkiye'de dün akşam yani perşembe günü dokunulmazlık oyunu için tavuk sarma, dana sarma ve kuzu sarma yapıldı. En iyi tabağı çıkaran Mavi takım oldu. 

Mavi Takım: Alican, Güzide, Rıfat,

Kırmızı Takım: Cemre, Ekin, Batuhan

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Aralık MasterChef son bö
TELEVİZYONMasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?
Kuruluş Osman 4. son bölüm! Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONKuruluş Osman 4. son bölüm!
Kuaförüm Sensin'de balkan rüzgarları esti!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de balkan rüzgarları esti!
Güldür Güldür Show'da kahkaha dolu skeçler!
TELEVİZYONGüldür Güldür Show'da kahkaha dolu skeçler!
Kuzey Yıldızı 14. bölüm 2. fragmanı: Gerçeklerle yüzleşme vakti geldi!
TELEVİZYONGerçeklerle yüzleşme vakti geldi!
TV8’den, Fox TV'ye "Yemekteyiz" yanıtı - Magazin haberleri
TELEVİZYONTV8’den, Fox TV'ye "Yemekteyiz" yanıtı
Afili Aşk 26. bölüm fragmanları ve ön izlemesi yayınlandı! Bekarlığa veda partisi ortalığı karıştırı
TELEVİZYONAfili Aşk 26. bölüm fragmanları
Yasemin Ergene Özilhan ekranlara mı dönüyor? Mucize Doktor'da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi - Magazin haberleri
TELEVİZYON"Ağla kalbim ağla"
10 Aralık reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON10 Aralık reyting sonuçları!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONEDHO 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X