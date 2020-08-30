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MasterChef Türkiye kim elendi? 30 Ağustos MasterChef eleme finalini kim kaybetti?

MasterChef Türkiye kim elendi? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef eleme adayları, dün akşamki bölümle birlikte belirlendi. MasterChef 2020’de dokunulmazlık oyunlarında büyük bir hüsrana uğrayan takım Mavi takım oldu. MasterChef'te bu gecenin en başarısız yemeğini yapıp yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte 30 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye son bölüm

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye 2020'de bu akşam yarışmacılar eleme final oyunu oynadılar. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef Türkiye'de yapılan yarışmalar sonucunda haftanın eleme adayları Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu olmuş ve potaya girmişlerdi. Peki MasterChef Türkiye kim elendi? 30 Ağustos MasterChef eleme finalini kim kaybetti? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 30 AĞUSTOS

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında 30 Ağustos 2020 tarihinde haftanın elenen ismi ve yarışmaya veda eden isim açıklanıyor...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda dört yarışmacı arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verildi. Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacıları, ana ürün beyin olan yaratıcı bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Şefler tadım sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazananın Eray olduğunu açıkladMasterChef Türkiye'nin Salı günü yapılan dokunulmazlık oyununu sonrasında haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah olmuş ve eleme potasına Emir'i göndermişti. Sonrasında mavi takımda ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Altı yarışmacı arasından adı en çok Ayyüce, gecenin ikinci eleme adayı oldu. Böylece ilk eleme adayları Emir ve Ayyüce oldu.

Haftanın 2. Dokunulmazlık oyununu yine kırmızı takımın kazandı. Mavi takımda bir kez daha bireysel dokunulmazlık oynadı. Bireysel dokunulmazlığı MasterChef Duygu kazandı ve MasterChef Uğur'u 3. eleme adayı olarak belirledi. Mavi takımda yapılan oylama sonrasında en çok adı yazılan Gülşah ise 4. eleme adayı oldu.

Haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dört yarışmacı arasından en iyi tabağı çıkaran Eray oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, eleme potasına gönderdiği Berk, MasterChef'te haftanın 5. eleme adayı oldu. Mavi takım kendi içinde yaptığı oylama sonucunda 6. eleme adayı olarak Duygu'yu belirledi.

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