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MasterChef Türkiye kim elendi? Sürpriz isim gitti! MasterChef son bölüm

MasterChef Türkiye kim elendi? Şeklindeki soru izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Dün akşam dokunulmazlık oyunu arasında eleme potasına giren kişi ile birlikte eleme heyecanı yaşandı. İşte MasterChef'te elenen isim...

MasterChef Türkiye kim elendi

Masterchef kim elendi, kim gitti? Soruları günün en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Finale adım adım giden yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda elemeye kalan isim ise yeniden tezgah başına geçti ve jüri üyeleri tarafından başarısız kabul edilen tabağın sahibinin MasterChef hayali sona erdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

MasterChef'te ilk oyun dokunulmazlık için oldu. Kırmızı ve Mavi takım Konya'ya giderek, Konya yemeklerini hazırladı. En iyi menüyü çıkaran ise Kırmızı takım oldu. Cemre ve Ekim MasterChef'in ilk 5'ine girmeye hak kazandı.

Mavi takım yarışmacılarından Alican ve Güzide ise eleme potasına girmemek için mücadele verdi. Yeniden tezgah başına geçen Alican ve Güzide Karadesli Pad Thai menüsünü çıkarmaya çalıştı. En iyi tabağı çıkaran ve elemeden kurtulan isim Alican oldu.

MASTERCHEF 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef'in yeni bölüm fragmanın da Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte, Demet Akalın da Okan Kurt ile MasterCheh'e konuk oluyor. Çifler mutfaktaki hünerlerini gösterirken eğlenceli anlar yaşanıyor...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef'te dün akşam eleme yemeği tereyağlı bonfile oldu. Danilo Şef'in hazırladığı yemek teknik açıdan oldukça zordu. Elemeye kalan Güzide, yarışma sırasında zor anlar yaşadı. Rıfat ile Batuhan ise en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya mücadele verdi. MasterChef eleme gecesinde en iyi tabağı çıkaran isim Batuhan olurken elenen isim ise RIFAT oldu.

 

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