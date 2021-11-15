MasterChef Türkiye 2021’de kim elendi sorusu dün akşam yanıt buldu. MasterChef’te bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyunu sonrasında iki takımdan da eleme adayları belirlendi. Finalde yarışan Azize, Araz ve Burcu potadan kurtulmakiçin en güzel Pani puri yemeğini yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki MasterChef’te kim elendi? İşte 14 Kasım MasterChef Türkiye’de elenen isim

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ? 14 KASIM 2021

MasterChef Türkiye 2021’in yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları olan Araz, Azize, Dilara, Pelin, Sergen ve Burcu şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar şefler tarafından verilen ürünle yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu turda 6 isim arasından en iyi lezzetli ve yaratıcı tabakları hazırlayan 3 isim elenmekten kurtuldu.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Azize, Burcu ve Araz ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Somer Şef’in özel tarifi olan Pani puri yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar mücadelede zorlu dakikalar yaşadı. Sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere tattırdı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Azize oldu.

MASTERCHEF AZİZE POLAT KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımıdır. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana Yüreğir 75. Lisesinden mezun oldu. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etmiştir. Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtmiştir.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda kalan üç isimden Mert, bireysel dokunulmazlığı kazandı. Geriye Sergen ve Burcu kaldığı için bu iki yarışmacı direkt olarak potaya girdi.

Böylelikle MasterChef’te bu hafta potaya giren yarışmacılar; Araz, Azize, Dilara, Pelin, Sergen ve Burcu oldu.