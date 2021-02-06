Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Matrix konusu: Matrix oyuncuları kimler?

Sinema dünyasının efsane filmlerinden biri olan Matrix yayınlandığı yıllarda ses getirmiştir. Televizyon ekranlarında yayınlanan Matrix filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor

Matrix konusu: Matrix oyuncuları kimler?

MATRİX FİLMİ KONUSU

Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir "hacker" dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Tüm insanlık aslında uzaydan gelen yaratıkların köleleridir. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.

MATRİX FİLMİ OYUNCULARI

Senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski kardeşlerin yaptığı The Matrix filminin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves (Neo),Laurence Fishburne (Morpheus),Carrie-Anne Moss (Trinity),Hugo Weaving (Ajan Smith),Paul Goddard (Ajan Brown),Robert Taylor (Ajan Jones),Julian Arahanga (Apoc),Marcus Chong (Tank),Matt Dora (Fare),Gloria Foster (Kahin),Belinda McClory (Switch),Joe Pantoliano (Cypher),Anthony Ray Parker (Dozer) gibi isimler yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde konusu nedir? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde oyuncuları
TELEVİZYONKarayip Korsanları: Gizemli Denizlerde oyuncuları
Gülden Karaböcek Neşe Karaböcek neden küs? Neşe Karaböcek kimdir?
TELEVİZYONKaraböcek kardeşler neden küs?
Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı hangi şehirde çekiliyor? İşte Gönül Dağı çekildiği yerler!
TELEVİZYONGönül Dağı nerede çekiliyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler, isimleri ne? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler?
Gönül Dağı oyuncuları kimler, isimleri ne? Gönül Dağı dizisi konusu ne? İşte Gönül Dağı oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?
'Arıza' 21. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
TELEVİZYON'Arıza'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi ...
İbo Show konukları kimler? 6 Şubat 2021 bu akşamki İbo Show konukları isimleri
TELEVİZYONİbo Show'un konukları belli oldu!
'Ramo'da herkesi sarsan olay! Ramo, Sibel'i kaybetmenin acısını yaşıyor!
TELEVİZYON'Ramo'da herkesi sarsan olay!
Sen Çal Kapımı oyuncuları ve isimleri: Yeni oyuncularıyla Sen Çal Kapımı dizisi oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONSen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
TV Yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 6 Şubat 2021