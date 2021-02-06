MATRİX FİLMİ KONUSU

Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir "hacker" dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Tüm insanlık aslında uzaydan gelen yaratıkların köleleridir. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.

MATRİX FİLMİ OYUNCULARI

Senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski kardeşlerin yaptığı The Matrix filminin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves (Neo),Laurence Fishburne (Morpheus),Carrie-Anne Moss (Trinity),Hugo Weaving (Ajan Smith),Paul Goddard (Ajan Brown),Robert Taylor (Ajan Jones),Julian Arahanga (Apoc),Marcus Chong (Tank),Matt Dora (Fare),Gloria Foster (Kahin),Belinda McClory (Switch),Joe Pantoliano (Cypher),Anthony Ray Parker (Dozer) gibi isimler yer alıyor.