Matthew Perry adına vakıf kuruldu

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ADINA VAKIF KURULDU



Ünlü oyuncunun ölümünün ardından adına bağımlılıkla mücadele vakfı kuruldu. BBC’nin aktardığına göre; Matthew Perry Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Matthew Perry'nin bağımlılıkla mücadele eden başkalarına yardım etme konusundaki kalıcı kararlılığının ruhuyla, onun sözlerinden ve deneyimlerinden yola çıkarak ve onun önderliğinde Matthew Perry Vakfı'nı kurarak, onun mirasını onurlandırmak için bir yolculuğa çıkıyoruz.