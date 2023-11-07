Matthew Perry adına vakıf kuruldu
'Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan ve 'Chandler Bing' karakterine hayat veren Matthew Perry'nin vefatının ardından oyuncu adına bağımlılıkla mücadele vakfı kuruldu. Yapılan açıklamada, "Onun mirasını onurlandırmak için bir yolculuğa çıkıyoruz" denildi
Televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından olan 'Friends'teki 'Chandler Bing' rolüyle tanınan Matthew Perry, 28 Ekim'de evindeki jakuzide boğularak hayatını kaybetmişti.
54 yaşında vefat eden Matthew Perry’nin ani ölümü ailesini ve yakın arkadaşlarını üzdüğü kadar tüm dünyadan hayranlarını da yasa boğmuştu.
Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren ve hayatının büyük bölümünde alkol ile uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Matthew Perry, Los Angeles’taki Forest Lawn Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.
ADINA VAKIF KURULDU
Ünlü oyuncunun ölümünün ardından adına bağımlılıkla mücadele vakfı kuruldu. BBC’nin aktardığına göre; Matthew Perry Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Matthew Perry'nin bağımlılıkla mücadele eden başkalarına yardım etme konusundaki kalıcı kararlılığının ruhuyla, onun sözlerinden ve deneyimlerinden yola çıkarak ve onun önderliğinde Matthew Perry Vakfı'nı kurarak, onun mirasını onurlandırmak için bir yolculuğa çıkıyoruz.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşların para toplamasına yardımcı olan National Philanthropic Trust'ın sözcüsü de bu açıklamanın ardından yeni fonu yönettiğini doğruladı.
Ayrıca Matthew Perry'nin ölümünün ardından 'Friends' dizisindeki rol arkadaşları bir süre sessiz kaldıktan sonra ortak bir açıklama yapmıştı.
"BİZ BİR AİLEYDİK"
Matthew Perry'nin dizide birlikte kamera karşısına geçtiği Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc, "Matthew'in kaybından dolayı hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz. Biz sadece oyuncu arkadaşları değildik, biz bundan çok daha fazlasıydık. Biz bir aileydik" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: AP, Reuters