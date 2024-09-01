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        Haberler Dünyadan Matthew Perry'nin doktoru suçunu kabul etti: 10 yıl hapis cezası alabilir

        Matthew Perry'nin doktoru suçunu kabul etti: 10 yıl hapis cezası alabilir

        Geçen yıl evinin jakuzisinde ölü bulunan ve yüksek dozda anestezi maddesi aldığı için hayatını kaybettiği tespit edilen Matthew Perry hakkında soruşturma sürüyor. Doktoru, 'Friends' dizisinin ünlü oyuncusunun kanında bulunan yüksek dozda ketaminden sorumlu olduğunu kabul etti ve mahkemeyle anlaşma yoluna gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:08
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        'Friends' dizinin geçen yıl hayatını kaybeden yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Perry'nin ölümüyle suçlanan iki doktordan biri olan Mark Chavez, savunma anlaşmasını kabul etti. Chavezi 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

        'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteri ile hafızalara kazınan Matthew Perry'nin geçen yıl evinin jakuzisinde ölü bulunmasının ardından 'ketaminin akut etkileri' nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

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        KOMPLO KURMA SUÇUNU KABUL ETTİ

        Matthew Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyordu. Oyuncunun ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere 5 kişi tutuklanmıştı.

        O doktorlardan biri olan Mark Chavez, cuma günü Los Angeles'taki Roybal Federal Adliyesi'nde mahkemeye çıktı. Uyuşturucuyu Matthew Perry'nin uzun süredir asistanı olan Kenneth "Kenny" Iwamasa'ya verdiği iddia edilen Dr. Salvador Placensia'ya ketamin sattığını itiraf ettikten sonra Chavez, dağıtım için komplo kurma suçunu kabul etti.

        Oyuncunun asistanı Iwamasa, daha önce 28 Ekim 2023'te 'Friends' yıldızına ölümcül dozda ketamin uygulayan kişinin kendisi olduğunu itiraf etmişti.

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        ARTIK DOKTORLUK YAPAMAYACAK

        50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılan Dr. Mark Chavez'in pasaportuna ve mesleki ruhsatına el konuldu.

        Mark Chavez'in avukatı Matt Binninger, doktorun "Perry'nin ölümüyle sonuçlanan yanlışı düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını" söyledi. Binninger, "İşbirliği yapmak, bu duruma yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve inanılmaz derecede pişman" ifadesini kullandı.

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        DOZU ARTIRMIŞTI

        Ünlü oyuncu aşırı dozdan hayatını kaybetmeden önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu, ancak ölümüne yakın dönemde ilacın dozunu yükseltmişti.

        Perry bir doktor tarafından rutin olarak ketaminle tedavi ediliyor olmasına ve son resmi dozu ölümünden iki hafta önce uygulanmasına rağmen, asistanına ilacı Dr. Salvador Plasencia'dan ve daha sonra, Erik Fleming adında bir kişiden satın almaya devam etmesi talimatını vermişti.

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        Plascencia'nın Matthew Perry'ye daha fazla ketamin sağlamak ve ondan hızlı para kazanmak için 54 yaşındaki Dr. Mark Chavez ile komplo kurduğu iddia edilmişti. Chavez'e mesaj atarak, "Bu moronun ne kadar ödeyeceğini merak ediyorum" dediği öne sürülmüştü.

        Dr. Plasencia, Perry'nin anesteziyle sorunlu ilişkisinin tamamen farkındaydı. Ölümünden günler önce, başka bir kişiye ünlü yıldızın "bağımlılığı nedeniyle kontrolden çıktığını" söylediği iddia edilmişti.

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        KİTABINDA ANLATTI

        Matthew Perry, yetişkinlik hayatı boyunca madde bağımlılığıyla mücadele etti ve 2022 tarihli anı kitabında da ketamin kullanımından bahsetti.

        İlacın hayatla bağlantısını kesmesine yardımcı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, bunun kendisine ölüyormuş gibi hissettirdiğini de anlattı.

        #Matthew Perry
        #Friends
        #ketamin
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