Matthew Perry'nin doktoru suçunu kabul etti: 10 yıl hapis cezası alabilir

KOMPLO KURMA SUÇUNU KABUL ETTİ

Matthew Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyordu. Oyuncunun ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere 5 kişi tutuklanmıştı.

O doktorlardan biri olan Mark Chavez, cuma günü Los Angeles'taki Roybal Federal Adliyesi'nde mahkemeye çıktı. Uyuşturucuyu Matthew Perry'nin uzun süredir asistanı olan Kenneth "Kenny" Iwamasa'ya verdiği iddia edilen Dr. Salvador Placensia'ya ketamin sattığını itiraf ettikten sonra Chavez, dağıtım için komplo kurma suçunu kabul etti.

Oyuncunun asistanı Iwamasa, daha önce 28 Ekim 2023'te 'Friends' yıldızına ölümcül dozda ketamin uygulayan kişinin kendisi olduğunu itiraf etmişti.