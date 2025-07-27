Mauro Icardi, suç duyurusunda bulundu

PSG'den Galatasaray'a uzanan futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mauro Icardi, bu kez Arjantin basınının çarpıcı iddialarıyla yeniden gündemde.

İki çocuğunun annesi Wanda Nara ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran ve sonrasında oyuncu China Suárez ile nişanlanan yıldız futbolcu, şimdi de nişanlısını aldattığı iddialarıyla karşı karşıya. Arjantinli sosyal medya fenomeni Natasha Rey'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bazı müstehcen görüntüler, oldukça dikkat çekmişti.

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Rey, görüntülerin Icardi'ye ait olduğunu öne sürerken; Icardi cephesinden bu iddialara hızlı bir yanıt geldi. Futbolcu, Rey'in kendisine müstehcen içerikli mesaj ve videolar gönderdiğini savunarak, bu kişisel mesajların manipüle edildiğini belirtti. Hatta bu mesajlardan birini sosyal medya üzerinden ifşa ederek kendini savundu.

Ancak asıl büyük iddia, olayın merkezine yeniden eski eşi Wanda Nara'yı taşıdı. Icardi, söz konusu görüntülerin Nara tarafından Natasha Rey'e verildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.