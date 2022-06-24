Mavi İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Mavi isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MAVİ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mavi ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Mavi adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mavi isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

MAVİ İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mavi ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Denizin, gölün veya bulutsuz gökyüzünün rengi, yeşil ile mor arasındaki renk. Bu renkte olan.

MAVİ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mavi ismi Kur'an-ı Kerim'de yer geçmemektedir ve Mavi ismini koymak caizdir.

MAVİ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mavi ismini kullanan 1.307 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mavi ismini kullanan 265 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mavi ismini kullanan 174 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mavi ismini kullanan 98 kişi bulunmaktadır.

MAVİ ADININ ÖZELLİKLERİ

Mavi ismini taşıyan kişilerin hayatında vazgeçemeyeceği şey özgürlüğüdür. Sınırlanmayı asla sevmezler. Monoton bir yaşam sürmemek için her yolu denerler. Devamlı kendini geliştirme ve yenilik peşinde koşarlar. İkili ilişkilerinde sevdikleri kişi, hoşgörülü, alçak gönüllü, destekçi ve fedakar biri olmalıdır. Sürekli kendisine destek olmalıdır. Aile hayatına çok değer verirler, çocukları ve eşi onlar için her şeyden önce gelir.