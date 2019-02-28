Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda milli deniz ve hava platformlarının yanı sıra yazılım tabanlı sistemler de başarıyla görev yapıyor.

MİLLİ SİSTEMLERLE MİLLİ ÇÖZÜM

AA'da yer alan habere göre Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN, savunma ve güvenlik alanlarında stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyelerde komuta-kontrol, haberleşme, bilgi işlem, istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarına yönelik özgün ve milli çözümler sunuyor.

Şirket, havadan erken ihbar ve deniz karakol uçaklarının, su üstü ve su altı deniz platformlarının, stratejik, taktik ve operasyonel seviyede karada konuşlu karargah ve birliklerin görev sistemi yazılımları, savaş yönetim sistemleri ve komuta kontrol ihtiyaçlarını karşılıyor.

SİSTEMLER BİRBİRLERİNE ENTEGRE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonu ve iş birliğiyle deniz platformları ile komutanlıklara entegre edilen sistemler, Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda başarıyla görev yapıyor.

TÜM KIYILAR RADARLA TARANIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın karada konuşlu Deniz Gözetleme Radar komutanlıklarına entegre çalışan Uzun Ufuk Sistemi, Türkiye'nin denizdeki hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında tüm kıyıları kapsayacak şekilde konuşlandırılan radar, elektronik destek ve muhabere cihazlarıyla birlikte çevre denizleri tarıyor, burada seyir yapan tüm yabancı ticari gemileri ve savaş gemilerini kimliklendirerek Tanımlanmış Deniz Resmi oluşturuyor. Tanımlanmış Deniz Resmi, havada ve denizde görev yapan uçak ve gemilerle paylaşılıyor.

VERİ AKIŞLARI ANINDA ALINIP PAYLAŞILIYOR

HAVELSAN, Uzun Ufuk Sistemi'nin 7 gün 24 saat esasına göre savaş şartlarına hazır olacak şekilde faal tutulmasını sağlayarak, sistem dahilindeki tüm radar, elektronik destek ve muhabere cihazları ile bunların arasındaki veri akış algoritmalarını millileştirerek geliştiriyor.

GENESİS İLE FIRKATEYNLERE YENİ YETENEK

HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte geliştirdiği Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) tatbikatta kullanılan bir diğer sistem oldu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan toplam 8 G sınıfı (eski Perry) fırkateynin savaş yönetim sistemi modernizasyon ihtiyacı için GENESİS G Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Modernizasyon Programı yürütüldü. GENESİS kapsamında, sistem geliştirme, entegrasyon, donanım ve yazılım testleri, eğitimler ve sistemin yaşam döngüsü boyunca ulusal imkanlar kullanılarak bakım tutumunun yapılması sağlandı.

TOP ATIŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı kapsamında top atışları gerçekleştirildi. Tatbikata katılan firkateynlerin gece ateşledikleri uzun menzilli toplar Akdeniz açıklarında semaları aydınlattı. Hedefler gece atışlarında da tam isabetle vuruldu.



