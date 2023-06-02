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'Maviye Sürgün' 12 Haziran'da başlıyor

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği merakla beklenen dizisi 'Maviye Sürgün’ün yayın tarihi belli oldu. Dizi, 12 Haziran Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak

'Maviye Sürgün' 12 Haziran'da başlıyor
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Marmaris’in büyülü atmosferinde gerçekleşen çekimleriyle büyük ilgi uyandıran yeni dizisi ‘Maviye Sürgün’ 12 Haziran Pazartesi akşamı başlıyor.

Dizinin yayın tarihi merakı artıran yeni bir tanıtım ile duyuruldu. 'Defne’nin (Damla Sönmez) hayatını kurtaran 'Ali’nin (Caner Cindoruk) hayatındaki tüm dengeler değişirken, 'Defne’nin peşinde olan 'Ozan’ın (Serkan Altunorak) yapacakları merak konusu oluyor. 'Defne’nin olanlara dair bir şey hatırlamaması herkesi şüphelendirirken, tanıtımda ekrana gelen nefes kesici gelişmeler sürükleyici bir hikâyenin ipuçlarını veriyor.

Damla S&ouml;nmez
Damla Sönmez

'Maviye Sürgün’ün başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

'Maviye Sürgün'ün hikâyesi kısaca şöyle; uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu 'Ali' (Caner Cindoruk), eşi 'Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberiyle çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi 'Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra 'Ayda'nın vefatıyla tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan 'Ali', ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı 'Defne’dir (Damla Sönmez). 'Ali', yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan 'Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen 'Defne', gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı 'Ozan' (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen 'Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

Caner Cindoruk
Caner Cindoruk

“Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; 'Ali', 'Defne' ve 'Ozan' üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.”

Serkan Altunorak
Serkan Altunorak

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün 12 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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