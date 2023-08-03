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        Haberler Magazin 'Maviye Sürgün'de gerilim tırmanıyor

        'Maviye Sürgün'de gerilim tırmanıyor

        SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan dolu gelişmeler ardı ardına yaşandı. Ali ve Ozan arasındaki gerilim giderek tırmanırken Ozan'ın Ali'yi ailesiyle tehdit etmesi ile savaş bayrakları çekildi. Tüm yaşananların üzerine Arda'nın okul gezisinde kaybolması ve finalde Ozan'ın onu bulup geri getirmesi dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 14:44
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        'Maviye Sürgün'de gerilim tırmanıyor
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        Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın buluştuğu 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu sekizinci bölümünde; Ozan'a silah doğrultan Defne, Ozan'ın onu görmesiyle korkup silahı masaya bıraktı. Ricardo'nun zehirlenmesinin üzerine Ali ve Hasan, Ozan'dan şüphelendi. Zehirlenme olayıyla tüm gözler Defne ve Ozan'a çevrildi. Ozan, Defne'yi bir şey söylememesi için tehdit etti.

        Defne'nin hastanede olmadığını duyan Ali onun için endişeye kapıldı. Tuna, altınların yerinde olmadığını görünce çok sinirlenirken, bu durumu Ozan'dan gizledi. Defne, Murat ile altınları alıp kaçacakken Tuna onları buldu ve tüm şüphelerin sona ermesi için Defne'yi hastaneye geri getirdi.

        Defne ve Ozan'ın ifadelerinde bazı şeyler yerine oturmadığı için Ali'nin soru işaretleri arttı. Sonunda Defne, Ali'ye teknede yaşanan olayları anlattı. Ali, Ozan'ın yanına giderek ondan şüphelendiğini ve Defne'nin yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ozan, Ali'yi ailesi ile tehdit etti.

        Bölümün bir diğer heyecan uyandıran gelişmesi ise Seval'in Çamlıkıyı'ya gelişi oldu. Ozan'ın babasının eşi olan Seval, tüm dengeleri değiştireceğinin ilk sinyalini verdi. Okul gezisine çıkan Arda'nın ormanda kaybolduğunu duyan Salih Bey fenalaştı, Ali ve ailesi korku dolu anlar yaşadı. Finalde ise Arda'yı Ozan'ın bulduğunu gören Ali şoke oldu.

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        Ozan, Arda'yı buluyor;

        Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

        'Maviye Sürgün' yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları SHOW TV'de!

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        #Maviye Sürgün
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