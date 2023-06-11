'Maviye Sürgün'ün ön izleme sahnesi yayınlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Maviye Sürgün'ün ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin yarın akşam izleyiciyle buluşacak, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği yeni dizisi 'Maviye Sürgün'den ön izleme sahnesi yayınlandı. Marmaris Selimiye'nin büyülü atmosferinde çekilen farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanan dizide Ali (Caner Cindoruk) ve Defne (Damla Sönmez) arasında yaşanacaklar heyecan uyandıracak

'Maviye Sürgün'ün ön izleme sahnesi yayınlandı
HABERTURK.COM

SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Maviye Sürgün'ün yayınlanan ön izlemesi sahnesinde; Defne hayatını kurtaran Ali'ye veda ediyor ve ikilinin yolları ayrılıyor. Ali'nin Defne'ye olan bakışları dikkat çekerken, ikilinin uyumu da göz dolduruyor.

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un yer aldığı 'Maviye Sürgün'ün başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

'Maviye Sürgün' dizisinin hikâyesi ise kısaca şöyle; uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

"Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır."

Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün', yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En iyi köpek balığı filmleri listesi: Geçmişten günümüze tüylerinizi ürpertecek köpek balığı filmleri!
TELEVİZYON Geçmişten günümüze tüylerinizi ürpertecek köpek ...
Reytinglerde cumartesi yarışı! 10 Haziran AB ve total reyting sıralaması
TELEVİZYON Reyting sonuçları açıklanıyor!
Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini soluksuz izledi!
TELEVİZYON Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini ...
Reyting sonuçları belli oldu! 9 Haziran 2023 Cuma dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu? Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları ve Yalı Çapkını...
TELEVİZYON 9 Haziran reyting sonuçları açıklandı
Yalı Çapkını 36. bölüm izle full HD! Star TV Yalı Çapkını sezon finali son bölümü kesintisiz, tek part izle
TELEVİZYON Yalı Çapkını 36. son bölümde neler oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu? 9 Haziran 2023 Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYON Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok?
Somer Şef olayı nedir, neden dava açıldı ve tutuklandı mı? 2023 MasterChef Somer Şef kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?
TELEVİZYON Somer Şef olayı nedir, neden dava açıldı?
Damla Sönmez, ‘Maviye Sürgün’ü anlattı
TELEVİZYON 'Maviye Sürgün'ü anlattı
Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor ve final bölümünde neler olacak? Show TV Kızılcık Şerbeti bitiyor mu ve bu akşam son bölüm mü?
TELEVİZYON Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?
Yalı Çapkını final mi yapıyor ve bu akşam son bölüm mü? Yalı Çapkını bitiyor mu ve final bölümünde neler olacak?
TELEVİZYON Yalı Çapkını final mi yapıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.