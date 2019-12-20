Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Uzun bir sakatlık süreci de yaşayan Alman futbolcu, bir türlü beklenen forma ulaşamazken vurdumduymaz tavırlarıyla da teknik heyet ve takım arkadaşlarının tepkisini çekmişti.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; teknik heyetle bir toplantı gerçekleştiren 31 yaşındaki futbolcu, performansından memnun olmadığını ve daha da fazla çalışarak daha iyi performans sergileyeceğinin sözünü verdi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Alman golcü, teknik heyete “Eleştirileri elbette dikkate alıyorum ama ondan önce kendi performansımdan ben de memnun değilim. Sivasspor maçında gösterdiğim performansın üzerine çıkmak için elimden geleni yapacağım. Bunun için çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Bazen gününüzde olmayabilirsiniz. Bir önceki hafta verdiğiniz katkı, sonraki haftaki oyununuzla unutulabilir” şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA 3 PUANI ALABİLİRİZ"

Beşiktaş maçıyla ilgili olarak da konuşan Kruse, “Bizim için oldukça büyük öneme sahip bir maç bizi bekliyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Evimizde bugüne kadar gösterdiğimiz performansı gösterirsek sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz olabiliriz” dedi.