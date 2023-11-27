Maximum Uniq'de aralık programı

Maximum Uniq, aralık ayında tiyatro oyunlarından, çocuk gösterilerine, tek kişilik oyunlardan, seminerlere, yarışmalardan, konserlere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

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Aralık etkinlikleri, 1 Aralık'ta 'Kel Diva' ile başlayacak. Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay'ın başrolünü paylaştığı 'Kel Diva', 8 ve 11 Aralık'ta da sahnede olacak. 8 ve 23 Aralık'ta 'İbrahim Selim ile Quiz Night', 11 Aralık'ta Elif Yakarçelik konseri ve 15 Aralık'ta Gökhan Çınar'ın anlatımıyla Katarsis Gel Yeniden Başlayalım semineri izleyicilerle buluşacak.