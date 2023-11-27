Maximum Uniq'de aralık programı
İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence Aralık ayında da devam edecek
Maximum Uniq, aralık ayında tiyatro oyunlarından, çocuk gösterilerine, tek kişilik oyunlardan, seminerlere, yarışmalardan, konserlere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.
Uğur Yücel, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Demet Akbağ, Salih Bademci, Okan Bayülgen, Serkan Keskin, İbrahim Selim gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te hayranlarıyla buluşacak.
Aralık etkinlikleri, 1 Aralık'ta 'Kel Diva' ile başlayacak. Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay'ın başrolünü paylaştığı 'Kel Diva', 8 ve 11 Aralık'ta da sahnede olacak. 8 ve 23 Aralık'ta 'İbrahim Selim ile Quiz Night', 11 Aralık'ta Elif Yakarçelik konseri ve 15 Aralık'ta Gökhan Çınar'ın anlatımıyla Katarsis Gel Yeniden Başlayalım semineri izleyicilerle buluşacak.
10 ve 16 Aralık'ta 'Güldüy Güldüy Show Çocuk', yeni kadrosuyla sahnelere geri dönecek. 18, 22 ve 25 Aralık'ta müthiş kadrosuyla 'Aydınlıkevler', 19 Aralık'ta Uğur Yücel'in tek kişilik oyunu 'Neyzen Tevfik-Hiç', 21 Aralık'ta Okan Bayülgen'in başrolünde yer aldığı 'Richard' ve 23 - 24 Aralık'ta Serkan Keskin'in sevilen oyunu 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', Maximum Uniq sahnelerinde olacak.
MAXIMUM UNIQ ARALIK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
1 Aralık Cuma... Kel Diva
8 Aralık Cuma... Kel Diva
8 Aralık Cuma... İbrahim Selim İle Quiz Night
10 Aralık Pazar... Güldüy Güldüy Show Çocuk
11 Aralık Pazartesi... Kel Diva
11 Aralık Pazartesi... Elif Yakarçelik
15 Aralık Cuma... Katarsis Gel Yeniden Başlayalım
16 Aralık Cumartesi... Güldüy Güldüy Çocuk
18 Aralık Pazartesi... Aydınlıkevler
19 Aralık Salı... Neyzen Tevfik-Hiç
21 Aralık Perşembe... Richard
22 Aralık Cuma... Aydınlıkevler
23 Aralık Cumartesi... İbrahim Selim İle Quiz Night
23 Aralık Cumartesi... Saatleri Ayarlama Enstitüsü
24 Aralık Pazar... Saatleri Ayarlama Enstitüsü
25 Aralık Pazartesi... Aydınlıkevler