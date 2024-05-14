Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler

"EGE VE AKDENİZ'DE MİLLET ŞİMDİ DENİZLERDE"

Ölçülü köyünde sürü sahibi Murat Ulbeyi, AA muhabirine, hayvanlarını zor şartlarda otlattıklarını, sürpriz şekilde kara yakalandıklarını söyledi.

Hayvanları köye götüreceklerini belirten Ulbeli, "Kış ayları Kars'ta uzun ve çetin geçiyor, baharda da kar yağışı devam ediyor. Mayıs ayı bittiğinde kışımız da bitecek inşallah. 3 ay yazımız, 9 ay kışımız var, bu memleket böyle. Ege'de, Akdeniz'de millet şimdi denizlerde, plajlarda şortla geziyor biz 3 pantolon, 4 çift çorap, 3 mont ve kazak giyiyoruz." diye konuştu.