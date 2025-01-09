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        Haberler Müzik Mazhar Alanson'dan 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'

        Mazhar Alanson'dan 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'

        Mazhar Alanson, sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'ı sevenleriyle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:50
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        Mazhar Alanson'dan 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'
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        Mazhar Alanson, yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturuyor. Sözleri ve bestesi Mazhar Alanson’a ait olan 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız' adlı şarkının düzenlemesini Ercan Saatçi yaptı.

        Mahzar Alanson'un yeni albümünde de yer alacak olan 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız', 17 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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        #Mazhar Alanson
        #Biz Bu Yaşlarda Ağlarız
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