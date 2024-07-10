Mbappe, EURO 2024'ü tek golle tamamladı!
Fransa'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, EURO2024'ü tek golle tamamladı.
Giriş: 10.07.2024 - 00:52 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:53
İspanya'ya yarı finalde 2-1 mağlup olan Fransa, EURO 2024'e veda etti.
Fransızların yıldız ismi Kylian Mbappe, Almanya'daki turnuvada beklentilerin altında bir performans sergiledi.
EURO2024 sırasında şanssızlık yaşayan ve burnunun kırılmasının ardından maçlara maske ile çıkan Kylian Mbappe, turnuvayı tek golle tamamladı.
Mbappe, tek golünü Polonya maçında penaltıdan attı.
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