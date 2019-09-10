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MEB 2019 - 2020 İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci dün itibariyle ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim döneminde ara tatiller uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 dönemi resmi takviminde okulların ne zaman kapanacağı ve ilk ara tatilin ne zaman olacağını duyurdu. Peki İlk ara tatil ne zaman? İşte 2019 okulların kapanacağı tarih...

MEB

2019 - 2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullar yılda 4 defa tatile girecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 resmi takviminde birinci ve ikinci ara dönem tatil tarihleri yer alıyor. Peki  MEB 2019 - 2020 İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 resmi takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.  13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

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