2021 Okullar ne zaman açılacak? soruları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, tekrar ders başı yapmıştı. Kasım ara tatilini yapan öğrenciler tekrar okula dönüş yapacak. İşte MEB 2021-2022 takvimi...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

MEB takvimine göre, Okullar 22 Kasım itibariyle açılacak.

ÖĞRENCİ VE VELİLER İÇİN ARA TATİL TAVSİYELERİ

Tatil denince hiç kimsenin aklına ne bütün gün tembel tembel yatmak ne de bütün gün oyun oynamak geldiğini sanmıyorum. Hiçbir öğrenci için içi çeşitli aktivitelerle dolu olmayan bir tatil, tatil değildir.

Tüm tatillerin vazgeçilmezleri; kitap okuma, sinemaya-tiyatroya gitmek, müze gezmek, doğa gezisi yapmak, aile üyelerinin birlikte katıldığı bir etkinlik yapmak olarak sıralanabilir. Bu etkinliklere ek olarak öğrencilerin kendi becerilerinin farkına varmasını sağlayacak etkinlikler aynı zamanda düşünme becerilerini de güçlendirecektir. Örneğin; veliler çocuklarını çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına götürebilirler. Çeşitli internet sitelerinden beceri etkinlikleri araştırılıp öğrencinin yapması sağlanabilir.

Tatilden etkin şekilde yararlanabilmek için, ailenin de katılımıyla her gün yapılacak tüm etkinliklerin yer aldığı haftalık etkinlik programı yapmak ve programı aksatmadan uygulamak gerekmektedir. Bu çalışma öğrencinin amaç belirleme ve amacına odaklanma becerisini geliştirecektir.

Haftalık programda günün hangi saatlerinin oyuna ve arkadaşlarla buluşmaya ayrılacağını belirlemek de unutulmamalıdır. Havaların izin verdiği ölçüde açık havada oyun oynamak ve arkadaşlarla buluşmak ruhsal ve bedensel sağlıklarını da olumlu yönde etkileyecektir.

Haftalık programda birinci dönem işlenen konuların tekrar edilmesi için ilkokul öğrencilerinin bir saat, ortaokul öğrencilerinin 2 saat ayırmaları doğru olacaktır. Lise öğrencileri hangi konularda eksikleri varsa çalışma sürelerini ona göre planlamaları gerekmektedir. Ayrıca tüm öğrencilerin günde 30 dakika – 1 saat arası kitap okumaları gerekmektedir.

Gelecekte başarılı olabilmeleri için günümüz çocuklarının akademik ve sosyal-duygusal becerilerini geliştirmemiz hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla tatilde çocuklarımızın büyük çoğunluğunda karşılaştığımız sosyal duygusal beceri eksiklerini geliştirmeye önem vermek gerekiyor. Çocuklara sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme becerilerini geliştirmek için bir iş ya da etkinliği sonuna kadar sabrederek yapabilmelerini gerektiren görevler verilebilir. Örneğin öğrenciye odasının temizliği ve düzeni ile ilgili sorumluluk verilebileceği gibi sene başından ara tatile kadar işlenmiş konulardan eksiği olan öğrencilerin tekrar programı hazırlayıp uygulamaları istenebilir. Bu arada 8., 11.ve 12.sınıfların hiç aksatmadan sınav hazırlığını sürdürmeleri gerekmektedir.