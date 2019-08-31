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MEB'den takvim duyurusu: Okullar ne zaman açılıyor? Geri sayım sayaç 2019

Okullar ne zaman açılacak sorusu Eylül ayına çok kısa bir süre kala merak konusu oldu. Yaz tatilinin sona ermesi öğrencileri ne kadar üzse de bazı öğrencilerde okulun açılmasını bekledi. MEB okulların ne zaman açılacağını duyurdu. İşte MEB 2019 takvimi ve gerim sayım sayaç

okullar ne zaman açılacak

Öğrenciler 3 aylık yaz tatilinin sonuna geldi. Artık okul vakti. Peki, okullar ne zaman açılacak? Bu sene yeni tatil sistemi uygulanacak. Peki, hangi tarihlerde tatile gidilecek? Okul kayıt ücretleri, servis ücretlerine zam gelişmeleri de vatandaşın cebini yaktı. İşte bakanlıktan ve resmi kurumlardan gelen son açıklamalar...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim - öğretim kurumlarında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacağı belirlenmişti. Ancak o tarih değişti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda eğitim sisteminin daha verimli yürütülmesi amacıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlaması, bu eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

GERİ SAYIM SAYAÇ

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YENİ TATİL SÜRELERİ 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir.
b) Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin; eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacaktır.
c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecektir.
ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir
d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.
e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecektir.

 

MEB 2019 - 2020 İŞ TAKVİMİ

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi için TIKLAYINIZ.

 

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapıldı.

Geçen yıl aylık 215 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 243 liraya çıkarıldı. Aylık 235 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 liraya, 255 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 289 liraya, 265 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 300 liraya, 280 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 317 liraya, 330 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 367 liraya, 380 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 422 liraya, 400 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 444 liraya, 430 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 478 liraya, 455 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 506 liraya, 485 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 539 liraya, 505 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 561 liraya, 525 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 583 liraya yükseltildi.

İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,5 lira olan ücret, bu yıl 5,10 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca servis ücretlerine ilave olarak yüzde 35 oranında da hostes ücreti alınacak.

İzmir'de okul servis ücretleri, ortalama yüzde 13 arttı. Resmi eğitim kurumlarında 0-3 kilometre ücreti aylık 226 lira olarak belirlendi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi okul servis ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Seyfi, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Seyfi, başkentte yeni eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artış önerdiklerini söyledi.

KAYIT PARALARI İÇİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden, "Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir." açıklaması yapıldı.

Valilikten, "Okullarda bağış adı altında kayıt parası toplanması" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının açılışına hazırlanılan bu günlerde İstanbul Valiliğine yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde, okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları
sırasında "bağış" adı altında velilerden kayıt parası talep edildiğinin iddia edildiği belirtildi.

Anayasa'nın 42. maddesinin "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır." hükmünü emrettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin Birlik Gelirleri başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye 'idarecilik görevinin alınması' teklifi getirilmiş,
4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir. Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir."

Açıklamada, yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği,
Valiliğe ulaşan ihbar ve şikayetlerin ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatılacağı kaydedildi.

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