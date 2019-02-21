MEB 2019 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında Ankara Etimesgut ilçesinde yaptığı konuşmada öğretmen atamasına dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan 8 Mart'ta yapılan 20 bin öğretmen atamasını hatırlatarak, 2019 yılı içerisinde bir kez daha 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? İşte, 2019 MEB atama takvimi...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Ankara Etimesgut mitinginde "Milletimizin karşısına daima yeni projelerle çıkıyoruz. Bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyorum. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en güzel yetişmesi için eğitim ve öğretime daima öncelik verdik. 2019 bütçesinde aslan payını eğitime aldık. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yaptık. Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen atamasını daha gerçekleşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Habertürk'ün ulaştığı takvimde ön başvurular 26 Mart'ta alınacak. Başvurular 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacak.

İşlem Tarih Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 26/03/2019 01/04/2019 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 05/04/2019 Sözlü Sınavların Yapılması 12/06/2019 30/06/2019 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 04/07/2019 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 08/07/2019 10/07/2019 Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 16/07/2019

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

▶ Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

▶ Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

▶ Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

▶ Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.

▶ Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

▶ Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.