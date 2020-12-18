Meclis'te kabak tatlısı tartışması 0:00 / 0:00

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde kabak tatlısı gerilimi yaşandı. CHP'li Ali Öztunç yaptığı konuşmada, "Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli -liçi meyvesi eşliğindeymiş- aloe vera -starex meyvesi eşliğinde- orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu -neyse bu artık- zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus. Millet aç siz bunları yiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Ayıp, ayıp be. Mahremine mi giriyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Daha sonra çıkan tartışmalarda şu ifadeler kullanıldı:

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: Sanki böyle bize burada, şatafat içerisinde yaşayanlar, sürekli fakirlik edebiyatında bulunuyorlar. Akşam yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi, ondan da taviz vermedi.

Öztunç: Sayın Başkanım, sayın hatip benim akşam yemeğinde ne yediğimi söyledi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç: Yediniz mi siz kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok.

Öztunç: Beni şatafatlı yemek yemekle…

Başkanvekili Bilgiç: Arkadaşlar, sataşmadı, kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi tahinle; hayret bir şey. Ve Sayın Cora, hakikaten, kimin ne yediği bizi hiç ilgilendirmiyor yani.

Öztunç: Eğer, ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim, ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde?

Bilgiç: Söylemeyin Sayın Öztunç

Öztunç: Kuru fasulye, pilav yedim. Ben köy çocuğuyum. Sen de hamsi yemişsin.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: Başkanım, kuru fasulye yemiş, gazı var belli. (CHP sıralarından ‘Ayıp ya’ sesleri)

Öztunç: Ayıp be, ayıp. Meclise yakışıyor mu? Böyle bir terbiyesizlik var mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Mutfakla ilgili terbiyesizliği siz yapıyorsunuz."