Megan Fox'tan çarpıcı itiraf
Ünlü oyuncu Megan Fox, katıldığı bir programda eski eşi Brian Austin Green hakkında çarpıcı açıklamarda bulundu; "Evliyken başkalarına âşık oluyordum"
Megan Fox ve Brian Austin Green 2010'da evlenmiş ve bu evlilikten üç çocukları olmuştu. Ünlü çift, 2022'de boşanmıştı.
Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile olan nişanlarını sonlandırdığını itiraf etmişti.
"ANNEMİN ÇOCUKKEN YAPTIĞINI İZLEDİĞİM ŞEYİ YENİDEN CANLANDIRIYORDUM"
Eski eşi Brian Austin Green, 2004'te 'Hope & Faith' setinde ilk tanışmalarıyla başlayan evliliklerini ve 2022'de boşanmalarını anlattan Megan Fox; "Kendimi elbette bulduğum bir ilişkiye soktum Brian için gölgesi yoktu, tatmin edici değildi. Çünkü kaçınılmaz olarak yapacağım şey buydu, annemin çocukken yaptığını izlediğim şeyi yeniden canlandırıyordum" dedi.
Daha sonra ünlü oyuncu şöyle devam etti; "Karmik olarak Brian'dan o çocuklara sahip olmam gerektiğini hissediyorum elbette. Yani fark etmedim… bilirsiniz, kendime 'Oh, annemin hayatını yeniden canlandırıyorum' ya da 'Annemin yüklerini taşıyorum' diye bakmıyordum."
"O DA BENİM İÇİN HER ZAMAN HARİKA DEĞİLDİ"
Harika bir eş olmadığını belirten ABD'li oyuncu şunları da söyledi; "O da benim için her zaman harika değildi ama sanırım benim için buna yaslanıp şikâyet etmek ya da öyle görünmesine izin vermek kolay olurdu. sanki bu ilişki tek yönlüydü" söyledi.
Kendisi ve Green bir araya geldiğinde çok genç olduğunu ve "Gerçekten bu düzeyde bağlılık ve büyüklükte bir ilişki içinde olmaması gerektiğini" belirtti.
"BAŞKA İNSANLARA AŞIK OLUYORDUM"
Megan Fox, Austin Green'e bağlanmadan önce hiç kimseyle gerçekten çıkamadığı için evliliğini de başka insanlara âşık olarak geçirdiğini ekledi; "Her zaman diğer insanlara âşık olmak gibi birçok şey yaptım. Çocukken işe gider ve âşık olurdum. Hiçbir zaman bekar olma ve o hayatı deneyimleme özgürlüğüne sahip olamadım. Boşandığımda bir an için bunu yapacağımı düşündüm ve üç hafta kadar bekar kaldım" şeklinde konuştu.
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