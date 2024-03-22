Megan Fox'tan çarpıcı itiraf

"O DA BENİM İÇİN HER ZAMAN HARİKA DEĞİLDİ"

Harika bir eş olmadığını belirten ABD'li oyuncu şunları da söyledi; "O da benim için her zaman harika değildi ama sanırım benim için buna yaslanıp şikâyet etmek ya da öyle görünmesine izin vermek kolay olurdu. sanki bu ilişki tek yönlüydü" söyledi.