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        Haberler Magazin Megan Fox'tan çarpıcı itiraf - Magazin haberleri

        Megan Fox'tan çarpıcı itiraf

        Ünlü oyuncu Megan Fox, katıldığı bir programda eski eşi Brian Austin Green hakkında çarpıcı açıklamarda bulundu; "Evliyken başkalarına âşık oluyordum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:58
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        Megan Fox ve Brian Austin Green 2010'da evlenmiş ve bu evlilikten üç çocukları olmuştu. Ünlü çift, 2022'de boşanmıştı.

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        Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile olan nişanlarını sonlandırdığını itiraf etmişti.

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        "ANNEMİN ÇOCUKKEN YAPTIĞINI İZLEDİĞİM ŞEYİ YENİDEN CANLANDIRIYORDUM"

        Eski eşi Brian Austin Green, 2004'te 'Hope & Faith' setinde ilk tanışmalarıyla başlayan evliliklerini ve 2022'de boşanmalarını anlattan Megan Fox; "Kendimi elbette bulduğum bir ilişkiye soktum Brian için gölgesi yoktu, tatmin edici değildi. Çünkü kaçınılmaz olarak yapacağım şey buydu, annemin çocukken yaptığını izlediğim şeyi yeniden canlandırıyordum" dedi.

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        Daha sonra ünlü oyuncu şöyle devam etti; "Karmik olarak Brian'dan o çocuklara sahip olmam gerektiğini hissediyorum elbette. Yani fark etmedim… bilirsiniz, kendime 'Oh, annemin hayatını yeniden canlandırıyorum' ya da 'Annemin yüklerini taşıyorum' diye bakmıyordum."

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        "O DA BENİM İÇİN HER ZAMAN HARİKA DEĞİLDİ"

        Harika bir eş olmadığını belirten ABD'li oyuncu şunları da söyledi; "O da benim için her zaman harika değildi ama sanırım benim için buna yaslanıp şikâyet etmek ya da öyle görünmesine izin vermek kolay olurdu. sanki bu ilişki tek yönlüydü" söyledi.

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        Kendisi ve Green bir araya geldiğinde çok genç olduğunu ve "Gerçekten bu düzeyde bağlılık ve büyüklükte bir ilişki içinde olmaması gerektiğini" belirtti.

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        "BAŞKA İNSANLARA AŞIK OLUYORDUM"

        Megan Fox, Austin Green'e bağlanmadan önce hiç kimseyle gerçekten çıkamadığı için evliliğini de başka insanlara âşık olarak geçirdiğini ekledi; "Her zaman diğer insanlara âşık olmak gibi birçok şey yaptım. Çocukken işe gider ve âşık olurdum. Hiçbir zaman bekar olma ve o hayatı deneyimleme özgürlüğüne sahip olamadım. Boşandığımda bir an için bunu yapacağımı düşündüm ve üç hafta kadar bekar kaldım" şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: Mega,Shutterstock

        #Megan Fox
        #Brian Austin Green
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