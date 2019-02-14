31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP ile yapılan işbirliği çerçevesinde İstanbul'da İYİ Parti’ye bırakılan Kağıthane’de Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan'ın aday gösterildiği öğrenildi.

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında dünyaya gelen Mehmet Aslan, 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın çocuğudur. Çocukluk yıllarını Türkiye’de geçiren Aslan, 10 yaşına geldiğinde Paris’e gönderildi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Fransa'da tamamlayan Aslan, daha sonra Boston Üniversitesi'ne başladı. Aslan eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı.

Mehmet Aslan Türkiye’ye döndükten sonra dizilerde oyunculuk yaptı. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer alan Aslan maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapıyor.

Siyasete atılarak, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevinde de bulunan Aslan, şu anda İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyor.

ORDU'DA İDRİS NAİM ŞAHİN

İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu. Şahin'in adı daha önce CHP-İYİ Parti işbirliği adayı olarak gündeme gelse de, CHP tarafından kabul edilmemiş ve Ordu işbirliği dışında bırakılmıştı.