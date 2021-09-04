Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı. Mehmet Erdem, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "Sevilen şarkılarımız var. Yeni şarkılarımız var. Hazırlandık. Heyecanlıyız. Böyle açık havalar zaten insanı heyecanlandırıyor" dedi.