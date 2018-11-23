Ak Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Mehmet Müezzinoğlu ismi kulislerde geçiyor. Aslen mesleği doktorluk olan Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve milletvekilliği gibi önemli görevlerde yer aldı. Peki, Mehmet Müezzinoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte, Mehmet Müezzinoğlu'nun hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar...

MEHMET MÜEZZİNOĞLU KİMDİR?

Mehmet Müezzinoğlu, (d. 9 Ocak 1955, Gümülcine) Türk hekim ve siyasetçi. Sağlık Bakanlığı görevini 2013–2016 yılları arasında sürdüren Müezzinoğlu, 2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise girmiştir.

Eğitimi

Mehmet Müezzinoğlu 9 Ocak 1955 tarihinde Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı Kozlukebir Köyü'nde Ali ve Fatma çiftinin çocuğu olarak doğdu. 1970 yılında öğrenim için İstanbul'a geldi. Aslen Batı Trakya Türkleri'ndendir. Yabancı uyruklu bir öğrenci olarak "Mehmet Alioğlu" adıyla bir süre İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. Bu okulda Recep Tayyip Erdoğan ile sınıf arkadaşı oldu. Lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. 1982'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Hekimlik Kariyeri

Yunanistan'da hekimlik yapma imkanı olmadığı için 1983 yılında Meriç Nehri'ni kaçak olarak geçip Türkiye'ye iltica etti. Yunanistan vatandaşlığından çıkarıldığı için 1983-1986 yılları arasında Türkiye'de haymatlos (vatansız) olarak ikâmet etti. 1986'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Vatandaşlığa müracatı sırasında talep ettiği "Müezzinoğlu" soyadını aldı. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iç hastalıkları alanında ihtisas yaptı. İstanbul, Avcılar'da özel bir hastanenin ortaklarından olan Müezzinoğlu, Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneğinin Kurucu Üyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin üyesidir.

Siyasi Kariyeri

Müezzinoğlu siyasi kariyerine 1992 yılında Refah Partisi'nde (RP) başladı. 2002 ve 2007 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul il Başkanlığı yaptı. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Edirne milletvekili seçilen Müezzinoğlu, günümüzde Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısıdır.

Sağlık Bakanlığı

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 57. sağlık bakanı olan Müezzinoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nd Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Sağlık Bakanlığı görevine devam etti. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Bursa milletvekili olarak meclise giren Müezzinoğlu, Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim Hükûmeti'nde görevine devam etti. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Bursa milletvekili olarak seçildi ve Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde görevine devam etti. Görevini 24 Mayıs 2016 tarihinde Recep Akdağ'a devretti.

Davutoğlu'nun 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etmesinin ardından 2. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde yer almayan Müezzinoğlu, 31 Ağustos 2016 tarihinde Efkan Ala'nın istifası ile boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna Süleyman Soylu'nun getirilmesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak göreve getirildi. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile bakanlık görevini Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'na devretmiştir.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.

Orta düzeyde Yunanca, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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