Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması AFAD'ın uhdesinde ve koordinasyonunda bulunan doğal afetlere müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de anında devreye alınabilmesi için özel çalışmalar başlatıldı... Bülent Aydemir'in haberi

Kahramanmaraş-Hatay’da 6 Şubat’ta meydana gelen, şehirlerimizi yok eden, 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz depremin ardından Doğal Afetlerle Mücadele Eylem Planları güncelleniyor. Yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de doğal afetlerle mücadele konusunda yapılandırılıyor.

Asrın Felaketi olarak adlandırılan depremin ardından bir yandan yaraları sarma ve şehirlerimizi inşa süreçleri devam ederken, diğer taraftan benzer felaketlerle mücadele konusunda kritik adımlar atılıyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çok önemli bir çalışma başlatıldı.

Depremin ilk 3 günü yaşanan olumsuzluklar ve afete müdahale edilememesinden çıkarılan dersler doğrultusunda TSK’da yeni bir yapılanmaya gidiliyor. AFAD’ın uhdesinde ve koordinasyonunda bulunan doğal afetlere müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de anında devreye alınabilmesi için özel çalışmalar başlatıldı. TSK’nın bünyesinde bulunan ve birçoğu kapatılan Arama Kurtarma Birlikleri yeniden yapılandırılacak. Bu birlikler; sayı, eğitim, malzeme-teçhizat açısından güçlendirilecek.

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Aynı zamanda yasal mevzuat da gözden geçiriliyor. TSK’nın doğal afetlerde görev alabilmesi ve anında müdahale edebilmesi konusunda yasal mevzuatta yer alabilecek eksiklik ve aksaklıklar da giderilecek.

HER BİRLİKTE ARAMA KURTARMA TİMİ TSK’nın özel arama kurtarma birlikleri ile ilgili çalışmasının yanı sıra; Silahlı Kuvvetler bünyesindeki bütün birliklerde arama-kurtarma konusunda eğitimli askerler bulunacak. Suriye ve Irak’ta devam eden ve başka bölgelerde sürdürülen harekâtlar nedeniyle yaşanabilecek kadro eksikliğine karşı birliklerde hazır kıta nöbet tutan askerler olacak. Buna bir nevi rezerv ya da yedek kuvvetler denilebilir. Gerektiğinde terörle mücadele sahaları hariç Türkiye’nin farklı noktalarından eğitimli birlik takviyesi yapılacak. Bu konudaki sivil müdahale planları gözden geçirilip güncellenecek.