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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, 'oğlum' dediği yeğeni Söz Ar'ı doğum gününde unutmadı. Eşi Elif Hanım ile birlikte İstanbul'dan Bodrum'a giden Söz Ar, sürpriz doğum günü kutlaması karşısında bir hayli duygulandı.

Ercan Karakaş, Müjde Ar, Mehtap Ar ve Elif Hanım, Söz'e yeni yaşında mutluluklar diledi. Söz Ar, duygularını "En kötü günümüz böyle olsun, hem bayram hem de doğum günüm" sözleriyle dile getirdi.

Müjde Ar, kendisini ziyaret gelen komşusu ve minik kızı ile de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.