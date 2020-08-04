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HaberlerFiskosMehtap Ar'dan yeğeni Söz Ar'a sürpriz doğum günü kutlaması - Magazin haberleri
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Mehtap Ar'dan yeğeni Söz Ar'a sürpriz doğum günü kutlaması

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, 'oğlum' dediği yeğeni Söz Ar'ı doğum gününde unutmadı. Sürpriz karşısında bir hayli duygulanan Söz Ar, duygularını "En kötü günümüz böyle olsun, hem bayram hem de doğum günüm" sözleriyle dile getirdi

Mehtap Ar - Söz Ar
HABERTURK.COM

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, 'oğlum' dediği yeğeni Söz Ar'ı doğum gününde unutmadı. Eşi Elif Hanım ile birlikte İstanbul'dan Bodrum'a giden Söz Ar, sürpriz doğum günü kutlaması karşısında bir hayli duygulandı.

Ercan Karakaş, Müjde Ar, Mehtap Ar ve Elif Hanım, Söz'e yeni yaşında mutluluklar diledi. Söz Ar, duygularını "En kötü günümüz böyle olsun, hem bayram hem de doğum günüm" sözleriyle dile getirdi.

Müjde Ar, kendisini ziyaret gelen komşusu ve minik kızı ile de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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