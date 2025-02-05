Meksika, gümrük vergisi duraklamasının ardından ABD sınırına asker konuşlandırmaya başladı

Meksika ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu personel, fentanil, diğer uyuşturucular, ABD'ye yasa dışı göç akışını durdurmak ve buradan ateşli silah girişini önlemek amacıyla sınırda halihazırda konuşlandırılmış olan birlikleri takviye edecek." ifadelerine yer verildi.