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Haberler Dünya Kupası 2022
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Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Messi'ye sinirlendi!

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini Meksika karşısında alırken Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Messi'ye sinirlendi! Messi'nin soyunma odasındaki görüntüsünde yerde Meksika bayrağı olmasına tepki gösterildi

Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Messi'ye sinirlendi!

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini geçen gün Meksika karşısında alırken soyunma odası görüntüleri de gündeme oturdu. Arjantinli futbolcuların kutlama yaptığı sırada Messi'nin önünde yerde Meksika formasının bulunması tepki çekti.

Meksikalı boksör Canelo Alvarez bu olayı sosyal medyadan paylaşırken Arjantinli yıldızı da tehdit etti. "Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etsin. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam, o da Meksika'ya saygı duymalı" ifadelerini kullandı.

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