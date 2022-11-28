Meksikalı boksör Canelo Alvarez bu olayı sosyal medyadan paylaşırken Arjantinli yıldızı da tehdit etti. "Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etsin. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam, o da Meksika'ya saygı duymalı" ifadelerini kullandı.