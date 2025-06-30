Niğde'de köylülerin Melendiz Çayı'na karışan kanalizasyon suyu tepkisi
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyü sakinleri, köyün içinden geçen Melendiz Çayı'na karışan kanalizasyon sularına tepki gösterdi. Çay kenarında toplanan köylüler, çaya karışan kanalizasyon sularının çevre ve halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu belirtti. Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, ineklerin de bu suyu içtiği için kimsenin sütlerini almadığını söyleyerek, mikrop kaptıklarını, böyle devam ederse işlerini de kaybedeceklerini anlattı
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyü sakinleri, köyün içinden geçen Melendiz Çayı'na karışan kanalizasyon suyuna tepki gösterdi.
Köyün içinden geçen Melendiz Çayı etrafında toplanan Çardak köyü sakinleri, Melendiz Dağları'ndan çıkarak birçok yerleşim yerinden geçen, buradan da Aksaray'daki Mamasın Barajı'na dökülen akarsuya kanalizasyon atıklarının karıştığını ifade ederek, bu durumun sağlıklarını tehdit ettiğini söyledi.
Geçtiği yerleşim yerlerinde tarımsal sulama için de kullanılan Melendiz Çayı'nın yaz döneminde kötü kokusunun arttığını ve çaydan su içen hayvanların da olumsuz etkilendiğini belirten vatandaşlar, yaşanan sorunun çözülmesini istedi.
Çardak Köyü Muhtarı Ali Akbaş, daha önce içilebilir durumda olan çayın artık yaşamı dahi tehdit ettiğini söyleyerek, "Melendiz köylerinin en alt noktasındayız. Bu çayın gidecek başka yeri yok. Kanalizasyonun buradan geçmesi sorun değil ama bir arıtma tesisi olmazsa olmaz. Hayvan ölümleri başladı. İnsan sağlığı tehdit altında. Yetkililerden acil müdahale bekliyoruz" dedi.
Köy sakinlerinden Melek Demirci ise, "Bir ilçe, üç belediye, beş köyün kanalizasyon suları bu çaya karışıyor. Bu durum sadece doğayı değil, aynı zamanda tarımı, turizmi ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, ineklerin de bu suyu içtiği için kimsenin sütlerini almadığını söyleyerek, mikrop kaptıklarını, böyle devam ederse işlerini de kaybedeceklerini söyleyerek, kanalizasyon atıklarının acilen köyün içinden geçen akarsudan arıtılmasını talep etti.