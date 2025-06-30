Çardak Köyü Muhtarı Ali Akbaş, daha önce içilebilir durumda olan çayın artık yaşamı dahi tehdit ettiğini söyleyerek, "Melendiz köylerinin en alt noktasındayız. Bu çayın gidecek başka yeri yok. Kanalizasyonun buradan geçmesi sorun değil ama bir arıtma tesisi olmazsa olmaz. Hayvan ölümleri başladı. İnsan sağlığı tehdit altında. Yetkililerden acil müdahale bekliyoruz" dedi.