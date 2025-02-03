Melis İşiten'den 'ihanet' itirafı

Meliş İşiten, 2014'te meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmişti. Ada adında kızları olan ikili, 2019 yılında boşanmıştı.

Bir Youtube programına katılan İşiten, "Uraz ile (Kaygılaroğlu) boşandığımız dönemde yaşı benden çok ileri eski ünlülerden 'yardım lazım mı?' mesajları alıyordum" dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Çok acayip çok sağlam aldatılma hikâyelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi anlayamadığım" diyerek, daha önce ihanete uğradını itiraf etti.