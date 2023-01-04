EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan verilere göre; aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldi.