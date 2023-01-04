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Gözler memur Ocak ayı zam farkının ne zaman yatacağına çevrildi...

Geçtiğimiz gün Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir süredir vatandaşın gündeminde olan memur maaşlarına gelen zam oranı da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda arama motorlarında Memur Ocak ayı zam farkının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 Ocak memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı...

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  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaş farkı ayın kaçında hesaba geçecek?

    3 Ocak Salı günü açıklanan Aralık ayı enflasyon oranından sonra memur maaşlarına gelen zam oranı da belli olmuş oldu. Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Hal böyle olunca vatandaşın gözü memur ocak ayı zam farklarının ne zaman yatacağına çevrildi. İşte, 2023 Memur zammı ile Ocak ayı zam farkının yatırılacağı tarihe ilişkin belli olan detaylar..
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaş farkı ayın kaçında hesaba geçecek?

    MEMUR MAAŞLARINA GELEN ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4, memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına da yüzde 16,5 oranında enflasyon farkı verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili; memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranını yüzde 30 olarak uygulayacaklarını duyurdu.
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaş farkı ayın kaçında hesaba geçecek?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU? 

    Açıklanan verilere göre; aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldi.
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaş farkı ayın kaçında hesaba geçecek?

    MEMUR MAAŞI ZAM FARKI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

    Memur emekli zammı ve memur maaşı zammı 3 Ocak Salı günü kamuoyuna duyuruldu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi fakat tahminlere göre memur maaş zammı farklarının Ocak ayında yatırılacak.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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