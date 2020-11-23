Menajerimi Ara nefes kesen 13. bölümüyle dün akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Koronavirüs sebebiyle geçen hafta yayınlanamayan 13. bölüm bu hafta ekrana geldi. Menajerimi Ara 13. yeni bölümde neler oldu? İşte Menajerimi Ara 14. bölüm ön izleme...

MENAJERİMİ ARA 14. ÖN İZLEME İZLE

— STAR TV (@startv) November 22, 2020

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan’ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici’nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar.

Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici’nin başına gelen talihsiz olay Dicle’yi zor bir durumda bırakır. Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar.

Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir.