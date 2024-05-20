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        Haberler Televizyon Merakla beklenen 13'üncü bölümden yeni tanıtım

        Merakla beklenen 13'üncü bölümden yeni tanıtım

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 13'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Aksiyon dolu gelişmelerin ekrana geldiği tanıtım, çok konuşulacak bir bölümün ilk sinyallerini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 22:35 Güncelleme: 20.05.2024 - 22:35
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        Yeni tanıtım
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 13'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Aksiyon dolu gelişmelerin ekrana geldiği tanıtım, çok konuşulacak bir bölümün ilk sinyallerini verdi.

        Tanıtımda, Romeo ve Juliet olarak seyirci karşına çıkan Bahar ve Timur’un neler yaşayacağı merak konusu olurken, Timur’un Evren’i kıskanması dikkat çekti. Bahar’ın boşanma kararını Evren’e bağlayan Timur, “Ben seni Rengin’le aldatıyorsam, sen de beni Evren’le aldatıyorsun!” dedikten sonra, Bahar’ın ona tokat atması gündem konusu oldu. Hastanede çıkan yangın, herkesi paniğe sevk ederken; Bahar’ı kurtarmaya çalışan Evren ve Timur’un çabası, yeni bölümde heyecanın hız kesmeden devam edeceğinin ipuçlarını verdi.

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        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın yönetmen koltuğunda; Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu; Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        İşte Bahar’ın 13'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

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        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?
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