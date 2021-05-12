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Türkiye’deki faaliyetlerinde 50 yıldan fazladır hizmet veren Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası ile sağladığı istihdamı, IT, mühendislik, satın alma gibi alanlarda aldığı yeni sorumluluklar ile artırmaya devam ediyor. Şirketin aldığı yeni sorumluluklar ile hizmet ihracatı da sağlayacağı kaydedildi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Türkiye’den dünyaya gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı, sadece üretim ve AR-GE faaliyetlerimiz ile değil, yetkinliğimizi kanıtladığımız birçok farklı alanda artırarak ülkemizin istihdamına katkı sağlıyoruz. Aldığımız yeni sorumluluklarla, Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya, Çin, Japonya, Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine hizmet ihracat ediyoruz. Küresel pazarlarda ülkemizin kalifiye iş gücünü tüm dünyaya kanıtlayarak yeni görevler üstlenirken, Türkiye ekonomisine de katkımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında, 28 kişilik kadrosu ile Mercedes-Benz Türk’te kurulan “Satın Alma Destek Departmanı”, Avrupa’da yer alan otomobil, otobüs ve kamyon fabrikalarının sözleşme yönetimine katkı sağlıyor. Bunun yanında, teklif alma ve değerlendirme, firma data yönetimi, tedarikçi sertifika yönetimi gibi hizmetler de verilmeye başlandı.

Artan sorumluluklar doğrultusunda, 2020 yılında 38 kişiyi daha istihdam eden şirket, 2021 yılı içerisinde 30’ün üzerinde kişiyi daha bünyesine katmayı hedefliyor. Yakın zaman içerisinde, kalıp ve değişiklik yönetimi gibi yeni hizmetler sunmak için çalışmalara hız kesmeden devam edilmesi planlanıyor.