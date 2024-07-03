Merih Demiral'ın attığı golde eşi

Türkiye, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldı. Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri olmayı garantileyen millilerin galibiyeti, büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı.

O mutluluğu ve gururu yaşayanlardan biri de Merih Demiral'in eşi Heidi Lushtaku idi.

Heidi Lushtaku, Türkiye'nin bütün maçlarını stadyumda seyrediyor.

REKLAM Heidi Lushtaku, Almanya'nın Leipzig şehrinin Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanan maçta, eşinin attığı gollerde büyük bir mutluluk yaşadı. Lushtaku, gollerde kucağındaki çocuğuyla zıplayarak; "Baba's goal" diye haykırdı.