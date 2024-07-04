Merih Demiral'ın iniş çıkışlı kariyer öyküsü: En pahalı Türk futbolcu!
A Milli Takımımız, 16 yıl sonra yeniden bir Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselirken ay-yıldızlıları son sekiz takım arasına taşıyan isim ise Merih Demiral oldu. Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra Portekiz 3. Ligi'ne transfer olan; ardından büyük bir kariyer yükselişi ile İtalya'nın en iyi stoperleri arasına giren ve bugün kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Merih, 40 yıl sonra bir ilki başardı!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenip çeyrek finale yükselirken, futbolcular da birçok ilke imza attı. Gecenin yıldızı ise şüphesiz Merih Demiral'dı...
Avusturya karşısında 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, hakemin son düdüğüyle birlikte kendilerini saha zeminine bırakırken milyonlar da ekran başında adeta çıldırmıştı.
40 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI
A Milli Takım'ı galibiyete taşıyan golleri kaydeden savunma oyuncusu Merih Demiral, 40 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta 2 gol atmayı başaran ilk savunma oyuncusu oldu. Merih'ten önce 1984 yılındaki organizasyonda Fransa forması giyen defans Jean-François Domergue, Portekiz maçında 2 gol atmıştı.
Büyük turnuvalarda ise bir savunma oyuncusunun 2 gol attığı son organizasyon 1998 Dünya Kupası. Fransa'nın savunma oyuncularından Lilian Thuram, Hırvatistan maçında kaydettiği 2 golle takımının 2-1 kazanmasını sağlamıştı.
Merih Demiral aynı zamanda 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile oynanan karşılaşmada 2 gol atan Nihat Kahveci'yi de yakalayarak, milli formayla Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta 2 gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.
PORTEKİZ ZARI: FENERBAHÇE'DEN ÜÇÜNCÜ LİGE!
Merih Demiral'ın kariyeri hep bugünkü gibi görkemli değildi. 13 yaşında kapısından girdiği Fenerbahçe'nin altyapısında yıllarca top koşturan Merih için dönüm noktası 18 yaşında verdiği karar oldu.
Sarı-lacivertli kulüpte yeterli forma süresini bulamayacağını düşünen Merih'in yeni rotası Portekiz oldu... Hayatı Kocaeli-Samandıra arasında geçen 18 yaşındaki genç, Portekiz'in ücra bir kasabasına taşındı.
Portekiz üçüncü lig ekiplerinden Alcanenense ile anlaşan Merih daha sonra Sporting'e transfer olurken 2018'de ise diğer bir kırılma noktasını yaşadı. Yurda dönüş kararı alan Merih'in yeni adresi Alanyaspor oldu.
Yarım sezonda lige damga vuran ve Avrupa'nın hatırı sayılır kulüplerinin ilgisini toplayan Merih'in Türkiye macerası sadece altı ay sürdü ve Sassuolo'ya yani Serie A'ya transfer oldu.
İTALYA'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Alanyaspor'da yakaladığı çıkışı İtalya'da da devam ettiren Merih yaklaşık sekiz ay sonra bir transfer daha gerçekleştirdi. Juventus'un 18 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi göze aldığı 21 yaşındaki futbolcu, Chiellini'yi izleyerek büyüdüğünü ve onunla birlikte forma giyme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu ifade ederken siyah-beyazlı formayı üç kez terletti.
TÜRK DUVARININ TUĞLASI
EURO 2020 öncesinde ay-yıldızlı formanın büyük bölümü değişirken Merih de Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'la birlikte 'Türk duvarı' olarak anılan stoper hattının omurgası oldu.
Lider olarak bitirdiğimiz H Grubu'nun en kritik karşılaşması olan Fransa müsabakasıdna Kaan'a asist yapan Merih, 2021-22'de Juventus'tan diğer bir İtalyan ekibi Atalanta'ya transfer oldu.
Cristiano Ronaldo gibi bir dünya yıldızıyla takım arkadaşlığı yapan; İtalyan efsanelerinden savunma sanatının inceliklerini öğrenen Merih, diğer bir yakın dönem İtalyan efsanesi GianPieroGasperini'yle çalışma fırsatı bulacaktı.
YENİ DURAĞI ATALANTA
Juventus'ta iki sezonda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan ve bir gol kaydeden Merih, Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. Atalanta, Temmuz 2022'de Merih'in satın alma opsiyonunu kullanırken 25 yaşındaki futbolcu için 21 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödedi.
Gian Piero Gasperini'nin meşhur üç stoperli kurgusuyla ilgili konuşan Merih, “Sisteme girmeli, oyun mentalitenizi değiştirmeniz, her zaman ileri bakmalı ve geriye koşmaya hazır olmalısınız. Özellikle de Gasperini'nin antrenman yoğunluğuna alışmanız gerekiyor. Bu oyunda bunlar olmadan olmaz. Ama benim özelliklerime uygun olduğunu düşünüyorum. Hücumculara önde karşılamayı ve onlarla sürekli mücadele etmeyi seviyorum.” ifadelerini kullandı.
GIAN PIERO GASPERINI'YLE İPLER KOPTU
Eylül 2023'e gelindiğinde bu ikili arasında ise yüksek gerilim yaşandı ve bu olay, Merih'in Suudi Arabistan'a transferine vesile oldu. Suudi Arabistan'ın futbola büyük yatırım yapmasıyla gözler bu lige çevrilirken daha önce kadrosuna Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi önemli isimleri kadrosuna katan Al Ahli'nin yeni transferi milli futbolcumuz oldu. Atalanta'da oynadığı 70 maçta 3 gol kaydeden Merih'in bonservis bedeli ise 16 milyon Euro oldu.
GASPERINI'YE YAPILAN "DİKTATÖR" YAKIŞTIRMASINI ONAYLADI
Atalanta'dan Wolfsburg'a transfer olan Joakim Maehle, Goal'e açıklamalar yaparken günde çift antrenman yaptıkları için tesiste yatmak zorunda kaldıklarını anlatıyordu. Gasperini'nin antrenman metotlarını eleştiren Maehle "Gasperini eve gitmemize izin vermiyordu. Diktatörce bir yaklaşım" derken Merih Demiral da bu yoruma "Söylediklerinin hepsi doğru" diyerek katıldı.
EN ÇOK BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN TÜRK FUTBOLCU!
Türk lejyonerler (kariyerini yurt dışında geçiren futbolcular) dendiğinde akıllara Arda Turan gelse de Merih Demiral, en çok bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu... Arda Turan, Barcelona tarihine geçen transfer bedeline imza atsa da Merih Demiral'ı kadrosuna katan kulüpler milli stoper için 70 milyon Euro ödedi. Merih'i 50 milyon Euro ile Cengiz Ünder ve 48 milyon Euro ile Enes Ünal takip etti.