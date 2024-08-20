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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB 2024 Ağustos faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı, arttı mı, düşürüldü mü?

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB 2024 Ağustos faiz kararı ne oldu?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Ağustos faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, piyasaların beklentisine paralel bir karar verdi. Peki, 2024 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz oranı sabit mi kaldı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:05
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        Yerel piyasalar tarafından beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı açıklandı. Temmuz ayında faizi sabit bırakan MB, bu ay da beklentilere paralel bir karara imza attı. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne oldu? İşte, detaylar...

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        MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini sabit bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

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        FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

        AA Finans tarafından yapılan beklenti anketinde, faizin yüzde 50'de sabit tutulması bekleniyordu. 13 ekonomistle yapılan beklenti anketi tahminleri açıklanan kararla beraber doğrulanmış oldu.

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        MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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