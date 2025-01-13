Mersin Akdeniz'deki kayyım protestosunda 5 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan'ın tutuklanması ve belediyeye kayyım atanması Özgür Çocuk Parkı'nda protesto edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eyleme, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ile Perihan Koca, Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, TİP İl Başkanı Ahmet Paket, EMEP İl Başkanı Sedat Başkavak da katıldı. Basın açıklamasının ardından belediye binasına yürümek isteyen gruba polis barikat kurarak izin vermedi. Bu sırada polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

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