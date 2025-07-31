Kurdukları Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile de kentin 25 lokasyonundan denetimlerin daha sıkı bir şekilde yapıldığını sözlerine ekleyen Üresin, "Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile Bakanlık tarafından bize tanımlanan, Çeşmeli’den Tarsus Kulak mevkiine kadar olan 53 kilometrelik kıyı şeridini 7/24 izleyerek ve kayıt altına alarak denetimlerimize devam ediyoruz. 2019’dan bu yana toplam 91 gemiye yaklaşık 300 milyon TL ceza uyguladık. Bunun 70 milyon TL'lik kısmını, Elektronik Gemi Denetim Sistemi’ni devreye aldığımız günden bu yana uyguladık. Bu sistem sayesinde, ekiplerimizin olmadığı alanlarda bile denetimlerimiz sürüyor" dedi.