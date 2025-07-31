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        Haberler Gündem Çevre Mersin'de 91 gemiye 300 milyon lira ceza | Son dakika haberleri

        Mersin Büyükşehir, denizi kirleten 91 gemiye 300 milyon lira ceza kesti

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek adına havadan, karadan, denizden ve su altı drone ile kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uyguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:15
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, denizini korumak için gerçekleştirdiği denetimlerde 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uyguladı.

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        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce geminin uğradığı liman kenti Mersin’de, deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit eden gemi kaynaklı atıklar için kapsamlı ve çok yönlü bir denetim ağı kuruldu.

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        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek adına havadan, karadan, denizden ve su altı dronu ile denetim gerçekleştiriyor.

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        7 gün 24 saat görev başında olan ekipler; teknolojinin tüm olanaklarını da seferber ederek, ekosistemi tehdit eden unsurlara karşı mücadele veriyor.

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        Geçen yıl hizmete alınan Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile kent genelinde 25 farklı lokasyonda aktif olarak çalışan kameralar, denizi kirleten gemileri anlık olarak tespit ediyor.

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        Çeşmeli ile Tarsus Kulak mevkii arasındaki 53 kilometrelik kıyı şeridini 7/24 izleyen sistem sayesinde, ekiplerin ulaşamayacağı bölgelerde bile denetim kesintisiz sürüyor.

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        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2019'dan bu yana Mersin denizini kirleten toplam 91 gemiye yaklaşık 300 milyon TL cezai işlem uyguladı. Bu cezai işlemin 70 milyon TL'lik kısmı, Elektronik Gemi Denetim Sistemi devreye alındığın günden bu yana uygulandı.

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        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda Deniz Denetim Şefi olarak görev yapan Emre Üresin, denetimleri havadan, karadan, denizden ve denizaltından dronla yaptıklarını belirtti.

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        Kurdukları Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile de kentin 25 lokasyonundan denetimlerin daha sıkı bir şekilde yapıldığını sözlerine ekleyen Üresin, "Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile Bakanlık tarafından bize tanımlanan, Çeşmeli’den Tarsus Kulak mevkiine kadar olan 53 kilometrelik kıyı şeridini 7/24 izleyerek ve kayıt altına alarak denetimlerimize devam ediyoruz. 2019’dan bu yana toplam 91 gemiye yaklaşık 300 milyon TL ceza uyguladık. Bunun 70 milyon TL'lik kısmını, Elektronik Gemi Denetim Sistemi’ni devreye aldığımız günden bu yana uyguladık. Bu sistem sayesinde, ekiplerimizin olmadığı alanlarda bile denetimlerimiz sürüyor" dedi.

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        Denetimlerin önemine de değinen Üresin, "Biz bu denetimleri yapmazsak, denizlerimiz kirlenmeye devam eder. Ayrıca limanımıza gelen ve açıktan geçen gemileri de sürekli izleyerek, atık bırakmalarına engel oluyoruz. Denizlerimiz zaten karasal kaynaklı kirlilikten dolayı büyük bir baskı altında. Biz bunu önlemek amacıyla, yetki sahamız içerisinde olmasa dahi bir ihbar geldiğinde gidip bakıyor ve ilgili kuruma bildiriyoruz. Denizimizi korumak için, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #mersin haberleri
        #çevre
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