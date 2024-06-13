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        Haberler Yaşam Mersin'de uydu takip cihazı takılan 2 yeşil deniz kaplumbağası denize salındı

        Mersin'de uydu takip cihazı takılan 2 yeşil deniz kaplumbağası denize salındı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, uydu takip cihazı takılan 2 yeşil deniz kaplumbağasının denizdeki yolculuğu başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:32
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        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

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        Mersin Millet Bahçesi sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, uydu takip cihazı takılan Kızkalesi ve Mersin Üniversitesi isimli kaplumbağalar, denize bırakıldı.

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        MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, programdaki konuşmasında, nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarını korumak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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        Proje sayesinde canlıların denizdeki yolculuğunu takip etmeyi hedeflediklerini belirten Ergene, şöyle konuştu:

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        "Bu canlılar doğdukları kumsala gelirler. Dolayısıyla 321 kilometrelik Mersin kumsalı içerisinde kaplumbağaların yumurtlayacağı 33 kilometrelik alan kaldı. Onlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada kalıp kalmadıklarını bu projeyle kanıtlamış olacağız."

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        Ergene, kaplumbağaların yolculuğunun önemli bilgiler kazandıracağını ifade ederek, "Çalışma sadece Türkiye değil dünya için önemli veri sağlayacak. Rotary Kulübünün 8 uydu takip cihazı alarak katkı sağladığı proje hepimiz için önemli. Sinyallerinin bol olmasını umut ediyorum" dedi.

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        #yeşil deniz kaplumbağası
        #Mersin
        #haberler
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