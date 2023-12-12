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        Mersin'de telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

        MERSİN'de telefonla aradıkları yabancı uyruklu kişileri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp, isimlerinin terör örgütlerine karıştığını söyleyerek 7 milyon 400 bin TL dolandıran 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:40
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        Mersin'de telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
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        MERSİN'de telefonla aradıkları yabancı uyruklu kişileri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp, isimlerinin terör örgütlerine karıştığını söyleyerek 7 milyon 400 bin TL dolandıran 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayan kişilerin kendisini 400 bin TL dolandırdığı şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kimliğini belirleyip teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheliler B.D., A.İ., M.G. ve M.T., otomobilde gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 5 cep telefonu ve banka kartları ele geçirildi.

        Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, özellikle yabancı uyruklu kişileri hedef seçtiği, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak isimlerinin terör örgütüne karıştığını, bu durumu para karşılığında düzeltebileceklerini söyleyip kandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla çok sayıda kişiyi toplam 7 milyon 400 bin TL dolandırdığı saptandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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