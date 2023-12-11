Mersin'deki Pamukluk Barajı törenle açıldı MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama, içme suyu temini ve enerji üretimi için yapılan Pamukluk Barajı törenle hizmete açıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama, içme suyu temini ve enerji üretimi için yapılan Pamukluk Barajı törenle hizmete açıldı.

Ekonomiye yıllık 500 milyon TL katkı sağlaması planlanan Pamukluk Barajı, su tutmaya başladı. Barajın İkmali 1'inci Kısım, Sulama İletim Kanalı ve Tesisleri, Aksıfat Barajı ile Toroslar Güzelyayla Göleti ve Sulaması Etapları'nın açılışı için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene canlı yayınla bağlandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, milletvekilleri ve belediye başkanları kurdele keserek açılışları yaptı. Yılda 2 defa ürün almayı sağlayacak baraj sayesinde, bölgede sera yetiştiriciliği yapılacak, tropikal meyveler yetişecek. 180 bin dekar alanı sulayacak barajdan, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilebilecek. Tarımın yanı sıra bölgenin içme suyu problemi de baraj ile büyük oranda çözülecek.