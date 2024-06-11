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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Cimbom'da hedef Aaron Wan-Bissaka - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı

        Galatasaray, sağ bek transferine odaklandı. Sarı kırmızılılar, Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 18:24 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:24
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        Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon hazırlıkları başlamadan önce takviyelerin büyük bir bölümünü yapmak istiyor.

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        Galatasaray yönetiminin ilk hedefi, sağ bek açığını kapatmak. Sarı kırmızılılar, bu bölge için birçok futbolcuyla ilgileniyor. Galatasaray'ın önceliği, dünya çapında bir oyuncuyu kadrosuna katmak.

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        Yönetim, Manchester United'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldı.

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        İngiliz temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncu için 20-25 milyon avro arasında bir bonservis talep ediyor.

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        Galatasaray ise çok daha düşük bir ücret ödeyerek Wan Bissaka'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

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        Önümüzdeki süreçte iki kulüp arasındaki görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

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        Aaron Wan-Bissaka, 5 yıldır Manchester United forması giyiyor. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 maçta görev yaptı. İngiliz oyuncu, bu süreçte takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

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